Небензя: Ситуация в Афганистане не стабилизировалась

После прихода к власти талибов (запрещенное в РФ радикальное движение) ситуация в Афганистане не улучшилась, а к старым проблемам добавились новые. Об этом на Совбезе ООН заявил постоянный представитель России в данной международной организации Василий Небензя. По его словам, с 15 августа в республике новая реальность, но говорить о свободном от наркотиков и преступности государства говорить пока рано.

"К застарелым, не решавшимся десятилетиями проблемам добавились новые вызовы, связанные прежде всего с отсутствием международного признания", - подчеркнул Небензя. Он добавил, что Россия по-прежнему выступает за формирование правительства, отражающего интересы всех этнополитических сил страны.

На территории Афганистана должны соблюдаться базовые права человека, в том числе женщин и детей.