Обозреватель "РГ" Игорь Елков стал лауреатом медиаконкурса Минобороны

В Минобороны России вечером 18 ноября подвели итоги VII Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-АС-2021" и наградили его лауреатов. Среди них оказался обозреватель "Российской газеты" капитан запаса Игорь Елков. Серию его публикаций о недавно построенных уникальных военных объектах признали лучшими материалами в печатных СМИ. А самого журналиста - победителем в номинации "Сила слова". Диплом и символический знак - стеклянный круг на подставке со звездой, автоматом Калашникова, пером и надписью "Медиа-АС" в ее центре - обозревателю "РГ" вручили замминистра обороны Тимур Иванов и главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.

Рядом с Игорем Елковым в дальних командировках постоянно находился фотокорреспондент "РГ" Сергей Михеев. Целый год они ездили по российским гарнизонам и оперативно выдали в печать 11 прекрасных фоторепортажей об армейских новостройках. Для этих материалов в газете даже завели специальную рубрику - "Строй минобороны", имея в виду особую значимость не только для Вооруженных сил, но и для страны в целом масштабной строительной программы военных.

Одна география таких поездок чего стоит! Корреспонденты "РГ" побывали на военной базе "Северный клевер" на арктическом острове Котельный. Рассказали о самой глубоководной военно-морской гавани нашего ВМФ в Новороссийске. Наблюдали, как на Бычьем острове в Санкт-Петербурге живут и учатся девчата из филиала Пансиона воспитанниц минобороны. А еще бродили среди пирсов - крепостей для новейших подлодок в дальневосточной Авачинской бухте. Смотрели, как занимается подводный спецназ в уникальном учебно-тренировочном комплексе в Каспийске. В военном инновационном технополисе "ЭРА" в Анапе вместе с молодыми солдатами-учеными рассуждали, насколько высокотехнологичной должна стать Российская армия…

Понятно, что стать лучшим военным журналистом оказалось непросто, конкуренция была серьезной. Достаточно сказать, что для участия в этом конкурсе в минобороны со всей страны направили более трех тысяч заявок. Тем почетнее оказаться в числе победителей.

На церемонии награждения глава Минобороны России Сергей Шойгу, по чьей инициативе несколько лет назад организовали этот фестиваль, сказал, что журналисты вносят положительный вклад в выполнение задач российскими Вооруженными силами.

Корреспонденты "РГ" побывали на базе на арктическом острове Котельный, а еще бродили среди пирсов - крепостей для новых подлодок в Авачинской бухте

"Ваша работа, она, хотел сказать почти подвиг, во многом рядом с подвигом, а иногда действительно подвиг. Мы стали для вас открытыми, мы доверились вам, и вы это доверие оправдали, поэтому спасибо вам за вашу работу", - сказал министр.

В качестве примера положительного влияния работы журналистов на деятельность Вооруженных сил РФ министр отметил процесс возвращения беженцев в Сирию. "За это время почти 2 млн, сегодня больше, вернулось в свои дома. Я говорю не о внутренне перемещенных лицах, а тех, кто вернулся с территории Ливана, Турции, из-за Евфратья. Это ваша работа. Вместе с нами", - сказал министр.

Другой пример, по словам министра, - миротворческая операция в Карабахе. Он отметил, что благодаря тому, как журналисты показали российских миротворцев, "всем стало спокойно, и потянулись беженцы назад, и люди начали возвращаться в свои дома, стеклить эти дома".

Фестиваль прессы "Медиа-Ас" проводился в девяти номинациях. Среди них такие, как "Лучшие кадры" - за лучший новостной репортаж. "Сила слова" - за лучший материал в печатных СМИ, "Молния" - за лучшую работу в информагентствах, "На острие атаки" - за лучший материал в региональных СМИ.