Определены рамки движения доллара и евро в среднесрочной перспективе

С макроэкономической точки зрения у рубля все замечательно. Бюджет с начала года находится в профиците, счет текущих операций также положителен. Резервы бьют рекорды. При этом растущая ключевая ставка увеличивает привлекательность рубля, а по мере того, как цикл ее повышения завершится, может начаться новая волна carry-trade.

Специально для "Российской газеты" аналитик УК Альфа-Капитал Игорь Евсин рассказал, что ждать от рубля до конца месяца:

- Благодаря высоким ценам на сырьевые товары и ограниченности существующего бюджетного правила, которое не покрывает сверхдоходы от экспорта газа, металлов, угля, удобрений и прочих товаров, у рубля сохраняется среднесрочный потенциал для укрепления.

Тем не менее российская валюта остается под давлением геополитических рисков, которые, впрочем, в настоящее время можно считать переоцененными.

Высокие цены на ресурсы (экспортером которых является Россия) повышает напряженность в мире, и геополитические высказывания в мире скорее всего являются всего лишь словесными интервенциями в ответ на в моменте выгодное положение экономики РФ.

В связи с этим мы не ожидаем реализации геополитических рисков и думаем, что рубль сможет отыграть свое падение в течение ноября.

Недавний же рост российской валюты мог быть в достаточной мере спекулятивным. Поскольку с начала года рубль снижался и возможно инвесторы использовали локальное дно, чтобы нарастить позиции в валюте, в том числе для своих долгосрочных целей (хорошо известно, что в долгосрочной перспективе доллар растет относительно рубля).

Кроме того, источниками его укрепления в ближайшие дни могут послужить данные по ВВП США за 3 квартал 2021 года, которые выйдут уже на следующей неделе. Если они окажутся хуже прогноза, то в дело может вмешаться ФРС США и снизить темпы сокращения программы выкупа активов, что поддержит доллар.

Тем не менее в связи с ослаблением геополитической напряженности и спада спекулятивной волны мы можем ожидать ослабления курса доллара до 71-72,5 рубля до конца месяца.

Особо значимых событий в ближайшее время по еврозоне не предвидится, поэтому курс евро вполне может следовать за динамикой доллара. Прогноз по евро на конец месяца: 80,5-82 рубля.