Опрос: у избирателей в США растут сомнения в психическом состоянии Байдена

Согласно новому совместному опросу американского издания Politico и аналитического центра Morning Consult, избиратели в Америке все больше сомневаются в здоровье и психическом состоянии Джо Байдена, самого пожилого президента, когда-либо приведенного к присяге в Белом доме.

Только 40 процентов опрошенных избирателей согласились с утверждением, что Байден "здоров", а 50 процентов выразили противоположное мнение. Этот 10-процентный разрыв представляет собой значительный сдвиг на 29 пунктов с октября 2020 года, когда Morning Consult в последний раз проводил опрос на эту тему. На вопрос о том, является ли Байден психологически здоровым, избиратели разделились почти поровну: 46 процентов ответили, что "да", а 48 процентов не согласны с этим. И эта отрицательная разница в два балла резко контрастирует с опросом, который проводился в октябре прошлого года, когда избиратели посчитали, что Байден психически здоров с разницей в 21 балл.

Новое голосование проводится на фоне постоянных вопросов о том, сможет ли Байден, которому в субботу, 20 ноября, исполнится 79 лет, баллотироваться второй раз на пост президента через три года. Американские демократы все больше обеспокоены "геронтократией" - преобладанием лиц пожилого возраста в руководстве партии. Байден неоднократно заявлял, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году и "готов снова сразиться с Трампом".

Нынешний глава Белого дома, отмечают аналитики, сейчас находится в центре повышенного внимания СМИ и общественности, чем когда-либо, и его общий рейтинг одобрения начал падать с начала сентября после поспешного и непродуманного ухода американских сил из Афганистана. Негативный эффект для рейтинга Байдена принесли продолжающееся распространение в больших масштабах в США дельта-варианта коронавируса, постоянные политические дрязги в конгрессе и негативное общественное мнение об экономической политике: все эти факторы в совокупности усугубили проблемы Байдена.

Новый опрос Morning Consult показывает, что 44 процента респондентов положительно оценивают работу Байдена, а 53 процентов - не одобряют. Рейтинг одобрения Байдена практически не изменился за последние две недели: он составлял 46 процентов на прошлой неделе и 45 процентов неделей ранее, с момента принятия в конгрессе в начале этого месяца законопроекта об инфраструктуре. На вопрос, "слишком ли стар Байден", чтобы быть президентом", 58 опрошенных ответили, что "да", а 42 процента сказали, что он "достаточно здоров".