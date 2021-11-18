Опрос: у избирателей в США растут сомнения в психическом состоянии Байдена

Новости

В Майами от имени собаки продается вилла, на которой жила Мадонна 22:07
Песков заявил о накачке Украины натовскими вооружениями 22:04
ВТБ объявил о продаже своей доли в "Магните" 22:00
Песков назвал темы предстоящего разговора Путина с Байденом 21:52
Экс-канцлера Австрии Курца лишили неприкосновенности 21:48
Эксперт спрогнозировал, насколько могут вырасти пенсии с 1 января 2022 года 21:33
Чернышенко запустил заявочную компанию турнира Игры будущего 21:30
На Украине предотвратили покушение на министра 21:14
Захарова: РФ ждет конкретики от Германии и Франции по нормандскому формату 21:01
Минцифры ограничит проверку QR-кодов официальным приложением госуслуг 20:48
На ВДНХ в тестовом режиме открывается павильон "Казахстан" 20:23
Польша выдвинула Беларуси ультиматум 20:08
Саакашвили перевели в реанимацию после обморока в больничной тюрьме 19:43
Минск заявил, что Варшава грубо нарушает требования международного права 19:27
Путин и Байден могут поговорить по видеосвязи до нового года 18:49
Самолеты ВКС Росси с эвакуированными гражданами вылетели из Кабула 18:40
"Можно сказать, достали": Лавров прокомментировал переписку с Маасом и Ле Дрианом 18:33
Минздрав объяснил, в каких случаях можно применять "Спутник Лайт" 18:28
В Греции произошло крушение истребителя-перехватчика F-16 18:04
В тюрьмах изменятся правила проведения обысков 17:59
Лунное затмение в пятницу станет самым долгим за последние пять веков 17:57
Лавров назвал бесперспективными попытки Запада навязать свои правила миру 17:51
Путин призвал предотвратить потоки беженцев и террористов из Афганистана 17:50
Депутат бундестага: "Северный поток-2" могут запустить весной 2022 года 17:50
Путин: Захват дипсобственности РФ в США противоречит цивилизованным нормам 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
18.11.2021 22:01
Рубрика: В мире

Опрос: у избирателей в США растут сомнения в психическом состоянии Байдена

Текст: Максим Макарычев

Согласно новому совместному опросу американского издания Politico и аналитического центра Morning Consult, избиратели в Америке все больше сомневаются в здоровье и психическом состоянии Джо Байдена, самого пожилого президента, когда-либо приведенного к присяге в Белом доме.

Путин и Байден могут поговорить по видеосвязи до нового года

Только 40 процентов опрошенных избирателей согласились с утверждением, что Байден "здоров", а 50 процентов выразили противоположное мнение. Этот 10-процентный разрыв представляет собой значительный сдвиг на 29 пунктов с октября 2020 года, когда Morning Consult в последний раз проводил опрос на эту тему. На вопрос о том, является ли Байден психологически здоровым, избиратели разделились почти поровну: 46 процентов ответили, что "да", а 48 процентов не согласны с этим. И эта отрицательная разница в два балла резко контрастирует с опросом, который проводился в октябре прошлого года, когда избиратели посчитали, что Байден психически здоров с разницей в 21 балл.

Новое голосование проводится на фоне постоянных вопросов о том, сможет ли Байден, которому в субботу, 20 ноября, исполнится 79 лет, баллотироваться второй раз на пост президента через три года. Американские демократы все больше обеспокоены "геронтократией" - преобладанием лиц пожилого возраста в руководстве партии. Байден неоднократно заявлял, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году и "готов снова сразиться с Трампом".

Нынешний глава Белого дома, отмечают аналитики, сейчас находится в центре повышенного внимания СМИ и общественности, чем когда-либо, и его общий рейтинг одобрения начал падать с начала сентября после поспешного и непродуманного ухода американских сил из Афганистана. Негативный эффект для рейтинга Байдена принесли продолжающееся распространение в больших масштабах в США дельта-варианта коронавируса, постоянные политические дрязги в конгрессе и негативное общественное мнение об экономической политике: все эти факторы в совокупности  усугубили проблемы Байдена.

Новый опрос Morning Consult показывает, что 44 процента респондентов положительно оценивают работу Байдена, а 53 процентов - не одобряют. Рейтинг одобрения Байдена практически не изменился за последние две недели: он составлял 46 процентов на прошлой неделе и 45 процентов неделей ранее, с момента принятия в конгрессе в начале этого месяца законопроекта об инфраструктуре. На вопрос, "слишком ли стар Байден", чтобы быть президентом", 58 опрошенных ответили, что "да", а 42 процента сказали, что он "достаточно здоров".

В мире США

Главное сегодня

Путин заявил о пересечении бомбардировщиками НАТО "красной линии"
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19
Госдума освободила семьи от налога при продаже квартир
Песков объяснил причины новой эвакуации из Афганистана
Названа причина смерти актера "Ночного дозора" Игоря Савочкина
Зачем США создают военную группировку у южных границ России
Привитые "Спутником V" смогут въезжать в Израиль с 15 ноября