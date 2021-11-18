Патентная аналитика станет условием для выделения средств на науку

При распределении государственных средств на научные исследования приоритет получат проекты, имеющие наибольшую перспективу исходя из данных патентной аналитики. Об этом сообщил замглавы Роспатента Юрий Зубов на форуме "2 дня патентной аналитики".

"Патентная аналитика сильно повысит эффективность вложений в технические разработки и на государственном уровне, и на уровне корпораций, - сказал он. - Позволит создать эффективные производства, научные базы и лаборатории".

Патентная аналитика позволяет определить, какие технологии исследовать целесообразно - они еще не изучены и могут оказаться востребованными в обозримой перспективе, а какие уже плотно проработаны или не имеют под собой коммерческого потенциала, пояснил директор федерального института примышленной собственности Олег Неретин.

"Эффективность использования патентной аналитики в рублях не сможет оценить ни один аналитик, но именно она позволяет определить лакуны и направления, которыми надо заниматься, - добавил Неретин. - Вложения в патентную аналитику должны составлять 5-7% от стоимости всего исследования".

Патентная аналитика должна стать частью реализации проектов госзаказчиков как минимум на двух этапах: научных исследований и внедрений новых технологий в производство, добавил Юрий Зубов. Роспатент выступает за разработку нормативной базы, которая обяжет органы власти и тех, кто размещает государственные заказы, чаще использовать этот инструмент, сказал он.