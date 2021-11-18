Песков: Россия не ведет гибридных войн

Москва заинтересована в том, чтобы в Европе все опомнились и перестали винить Россию во всех бедах. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что РФ не ведет гибридных войн.

"В Великобритании в последнее время много истеричных публикаций. К сожалению, журналисты не столь как обычно привержены трезвости в освещении событий, в том числе в Центральной и Восточной Европе. Поэтому нужно так и относиться", - заметил Песков, комментируя публикацию в британской Telegraph, что Россия якобы ведет гибридные войны в Европе.

"Никаких гибридных войн Россия не ведет, мы это абсолютно исключаем. Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех бед и, наоборот, обратились к первоисточникам тех проблем, которые сейчас душат Европу", - пояснил пресс-секретарь президента. Эти первоисточники он называть не стал, заметив лишь, что их много.