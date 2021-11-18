Песков заявил о накачке Украины натовскими вооружениями

Попытка Киева решить внутриукраинский конфликт силой стала бы шагом к очередной катастрофе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Налицо процесс продвижения военной инфраструктуры НАТО" в сторону российских границ, сказал Песков. При этом Украина "накачивается натовскими вооружениями", заметил он.

"Все это вдохновляет "горячие головы" на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки Минских договоренностей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, то есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы", - заметил пресс-секретарь российского лидера. Для России все это "красные линии", сказал он. Москва принимает достаточно решительные меры, и их отчетливо фиксируют оппоненты, заключил Песков.