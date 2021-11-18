Почему 70 процентов населения ищет рецепты в интернете

Ученые из Уральского федерального университета и Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера (Германия) провели совместное исследование, в котором, в частности, установили: примерно 70% населения пытается выяснить природу своего недомогания с помощью интернета.

Поисковые системы в Сети предлагают пользователям едва ли не моментальный ответ на любой интересующий вопрос. Удобно: справочник "под рукой" находит ответ быстрее, чем человека охватывает панический страх неизвестности, и создает впечатление подконтрольности ситуации. Если что-то нашлось в интернете, значит, некто не только столкнулся с такой же проблемой, но и решил ее. Нюанс лишь в том, что столь комфортная "коммуникация" человека и интернета должна бы оканчиваться там, где начинаются вопросы здоровья или даже безопасности.

Ученые обработали полтора миллиарда поисковых запросов в системе "Яндекс", и около 5% из них оказались связаны со здоровьем. От пользователей ежедневно поступает множество запросов в духе "Как вылечить бронхит дома?". Реже, но несущественно: помогает ли здесь просто подышать над картошкой. И это все вместо того, чтобы сделать самое лучшее - обратиться к врачу.

Самыми популярными оказались вопросы, касающиеся протекания беременности, здоровья репродуктивной системы и возрастных изменений в организме. Скажем, запрос "рак" значительно уступает, например, запросу "вагинальный кандидоз" - примерно на 20%. Но, наверное, по этому поводу не стоит особо и огорчаться: значит, либо действительно с опасной болезнью сталкиваются реже, либо все-таки заболевший предпочитает ее лечить по направлению врача, а не по ссылке в браузере.

Сопоставив самые часто запрашиваемые в Сети заболевания с рекомендациями по их лечению, тоже предложенными виртуальным "доктором Браузером", ученые установили, что с медицинской точки зрения 44% таких советов не содержат полной информации (например, предупреждения о рисках) или вовсе ничего общего с медициной не имеют и потому могут быть опасны для жизни. Показатели Google чуть лучше - около трети. Но сути дела это не меняет. Со стороны они выглядят как вырезки из знахарской книги. Подчас сложно поверить, что некто смекалистый догадался, допустим, пить молоко с чертополохом при гепатите. А это, между прочим, один из топовых запросов!

В опубликованной по результатам исследования статье ученые не боятся называть некоторые заветы альтернативной медицины заблуждениями. Специалисты не пытаются убедить людей не пользоваться интернетом при лечении дома. Но рекомендуют консультироваться у специалиста. Беря пример с тех 50% опрошенных в рамках исследования, которые действительно записываются к врачу, чтобы проверить диагноз, поставленный доктором Яндексом.

Выводы исследователей ни в коем случае нельзя игнорировать

Кстати, по данным Росстата, три четверти россиян имеют доступ в интернет (динамика с 2015 года стабильно положительная), и почти 60% людей старшего возраста - пользователи Сети. Эта возрастная группа, от 65 до 74 лет, при нынешней эпидемиологической обстановке в зоне наибольшего риска, и самолечение этого риска снизить не может. И ссылка в браузере не заменит прием у врача. В любом случае выводы исследователей нельзя игнорировать.