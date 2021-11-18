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18.11.2021 22:53
Рубрика: Власть

Почти 338,5 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 96 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 43,7 тысячи человек.

Кроме того, свыше 147,5 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 694 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 681 пациент с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 8 военных лечатся у гражданских медиков. Еще чуть более тысячи человек изолированы на дому.

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Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако двое военнослужащих находятся в тяжелом состоянии. Еще у пяти инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 64 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 240 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся около тысячи двухсот человек, 385 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 30 тысячам пациентов, свыше 11 тысяч из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

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К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 338 488 человек, сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с решением генерала армии С.К. Шойгу Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил РФ. К настоящему времени для нужд регионов уже передано более 742 тонн жидкого кислорода", - сказано в бюллетене.

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