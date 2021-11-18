Посол РФ в Кабуле обвинил США в наступлении голода в Афганистане

Афганистан стоит на пороге гуманитарной катастрофы во многом из-за того, что США заморозили активы "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Об этом рассказал посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов, передает ТАСС.

"К сожалению, ситуация плохая. На Афганистан наступает голод. Социально-экономические сложности усиливаются. "Спасибо" за это талибы должны сказать США, которые заморозили принадлежащие Афганистану деньги", - заявил дипломат. По той же причине у талибов не остается ресурсов на борьбу с террористической группировкой "Исламское государство " (запрещена в РФ).

Дипломат также подтвердил, что Министерство обороны РФ приступило к доставке более ста тонн гуманитарной помощи, "которую МЧС формирует для народа Афганистана". Так, 18 ноября военно-транспортная авиация уже доставила в Кабул 36 тонн продовольствия и предметов первой необходимости. Как ожидается, спецбортами в ближайшее время в Афганистан переправят медикаменты.