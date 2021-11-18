Премьер Беларуси принял участие в заседании Евразийского межправсовета

Прогнозы развития агропромышленного комплекса, план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий и ход работы по сближению позиций государств Евразийского союза в рамках климатической повестки включены в повестку двухдневного заседания межправительственного совета ЕАЭС, который 18 ноября стартует в армянской столице.

Кстати, авторитетная международная организация, обращают внимание обозреватели, отмечает в этом году свое десятилетие. В ее работе, которая проходит в очном формате, подтвердили в пресс-службе белорусского правительства, принимает участие и премьер-министр РБ Роман Головченко. Кроме того, у главы правительства запланированы рабочие встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, председателем кабинета министров - руководителем администрации президента Кыргызстана Акылбеком Жапаровым и премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Межправсовет, сообщают новостные порталы, обсудит также состояние взаимной торговли в 2020 году, рассмотрит проект стратегии биологической безопасности ЕАЭС, вопросы электронной торговли, включая утверждение дорожной карты по созданию благоприятных условий для ее развития в ЕАЭС, план мероприятий по повышению уровня обеспеченности стран союза стратегически важными лекарствами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в ЕАЭС до 2024 года, и ряд других вопросов.