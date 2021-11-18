Путин: ФРГ и Франция потакают курсу Киева на демонтаж Минских соглашений

Внутриукраинский кризис далек от разрешения, но необходимо продолжать посреднические усилия в "нормандском формате", заявил президент России Владимир Путин.

"Традиционно наша дипломатия активно вовлечена в урегулирование региональных конфликтов. К сожалению, количество таких конфликтов и кризисных ситуаций в мире множится, требует все большего внимания и оперативного реагирования. В числе наиболее острых, чувствительных, конечно, для нас - это прежде всего внутриукраинский кризис. Пока он далек от разрешения, к сожалению", - сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

По его оценке, Украина демонстративно не выполняет свои обязательства по минскому комплексу мер, как и договоренности, достигнутые в "нормандском формате".

"На словах наши партнеры по "нормандскому квартету" - ФРГ, Франция - не оспаривают значение Минских соглашений, но потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, что заводит сами переговоры и урегулирование в тупик", - отметил российский лидер. Он напомнил, что соглашения приобрели форму международного права, принято соответствующее решение Совета безопасности ООН.

По мнению президента, посреднические усилия в контактной группе и "нормандском формате" важно "настойчиво и энергично" продолжать, поскольку других международных механизмов содействия внутриукраинскому урегулированию не существует, как нет и альтернативы выполнения самих Минских договоренностей в полном объеме.

"При этом нужно учитывать, что западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море и в других регионах, близких к нашим границам", - подчеркнул Владимир Путин.