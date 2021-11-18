Путин и Байден могут поговорить по видеосвязи до нового года

Президенты России и США могут пообщаться по видеосвязи еще до 2022 года. Такого варианта не исключил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Конкретных сроков пока еще нет, нужно набраться терпения… Когда будут контакты, пока понимания четкого нет​​​. Нужно дождаться. Возможны ли они до Нового года? Да, возможны. Но может быть и позже", - заявил Песков.

"Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут", - заключил пресс-секретарь российского лидера.