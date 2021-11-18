Путин и Байден могут поговорить по видеосвязи до нового года

Президенты России и США могут пообщаться по видеосвязи еще до 2022 года. Такого варианта не исключил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
"Конкретных сроков пока еще нет, нужно набраться терпения… Когда будут контакты, пока понимания четкого нет. Нужно дождаться. Возможны ли они до Нового года? Да, возможны. Но может быть и позже", - заявил Песков.
"Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут", - заключил пресс-секретарь российского лидера.