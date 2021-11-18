Путин и Мирзиёев обсудят Афганистан и подпишут документы

Президенты России и Узбекистана на переговорах завтра, 19 ноября, в Москве, обсудят развитие двусторонних отношений, а также ситуацию в Афганистане.

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обговорят ключевые вопросы российско-узбекских отношений с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество, а также актуальную международную и региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, к подписанию подготовлен весомый пакет документов. Напомним, на этой неделе прошло сразу несколько российско-узбекских мероприятий. Среди них Форум межрегионального сотрудничества, Российско-узбекский образовательный форум и Российско-узбекский медиафорум.