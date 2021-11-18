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18.11.2021 22:39
Рубрика: Власть

Путин наградил главу МИД Венгрии

Текст: Кира Латухина

Президент наградил министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто орденом Дружбы за большой вклад в развитие двусторонних отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского

Председатель Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн отмечен орденом Дружбы за большой личный вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами двух стран.

Орденом Почета награждены глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов и сенатор Николай Журавлев. Награды также получили целый ряд ученых и медиков.

Медалью "За спасение погибавших" награждена посмертно Дарья Агупова из Екатеринбурга, которая спасла тонущих мать с маленьким ребенком и сама получила травму, от которой скончалась в больнице.

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