Путин наградил главу МИД Венгрии

Президент наградил министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто орденом Дружбы за большой вклад в развитие двусторонних отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества.

Председатель Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн отмечен орденом Дружбы за большой личный вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами двух стран.

Орденом Почета награждены глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов и сенатор Николай Журавлев. Награды также получили целый ряд ученых и медиков.

Медалью "За спасение погибавших" награждена посмертно Дарья Агупова из Екатеринбурга, которая спасла тонущих мать с маленьким ребенком и сама получила травму, от которой скончалась в больнице.