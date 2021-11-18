Путин: Запад использует миграционный кризис для давления на Минск

Президент России Владимир Путин указал европейским странам на необходимость выполнения их обязанностей в гуманитарной сфере.

"Нельзя не видеть, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск", - сказал он, выступая на расширенной коллегии МИД РФ. "И при этом забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере", - подчеркнул глава государства и указал на поведение польских силовиков на границе.

"Первое, что приходит в голову - детей жалко. Маленькие дети-то. Нет, поливают туда водой, слезоточивым газом, гранаты бросают. Ночью вдоль границы вертолеты летают, сирены включают", - сказал президент.

Путин также напомнил, как в 2014 году польское руководство критиковало тогдашнего президента Украины Виктора Януковича за меры сдерживания гражданского противостояния в Киеве. "А сами что делают-то?" - отметил он.