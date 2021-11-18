Путин напомнил о предложении провести саммит стран-членов СБ ООН

Предложение России о проведении саммита стран-постоянных членов СБ ООН до сих пор актуально, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии МИД.

Он подчеркнул, что наша страна, как постоянный член СБ ООН, намерена и впредь твердо отстаивать зафиксированные в Уставе организации принципы, а именно - суверенитет и равенство стран, справедливое разрешение споров, а также невмешательство во внутренние дела государств и ключевую роль ООН в решении международных проблем.

Предложение о проведении саммита государств-членов СБ ООН идет как раз в русле такого принципиального подхода, добавил российский лидер.