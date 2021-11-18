Путин поручил проиндексировать пенсии в 2022 году выше инфляции

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством по социальным вопросам поручил подготовить предложения по индексации пенсий выше уровня инфляции.

Глава государства напомнил, что с 2019 года власти страны строго придерживаются этого правила, эту позицию он сам подтвердил на съезде "Единой России" в августе. "Сегодня, с учетом значительного роста инфляции, отступать от этого принципа было бы неправильно", - считает президент.

По его словам, предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются и в правительстве, и в администрации президента, и в Госдуме.

"Вернемся к ним в ближайшее время. Посмотрим на то, как сложатся макроэкономические показатели", - добавил Путин и попросил кабмин "представить в ближайшее время предложения" на этот счет.