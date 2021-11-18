Путин поручил увеличить МРОТ и прожиточный минимум на 8,6 процента

Президент поручил своей администрации подготовить поправки о повышенной индексации прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в 2022 году - до 8,6 процентов. В ближайшие дни Владимир Путин внесет документы в Госдуму, он попросил депутатов поддержать их в ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете.

В проекте федерального бюджета на будущий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5 процента. "Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня инфляции, которая ускорилась за последние месяцы", - сказал президент и предложил на следующий год установить более высокую планку прожиточного минимума - увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, - на 8,6 процента.

В целом по стране в абсолютных цифрах прожиточный минимум вырастет до 12654 рублей в месяц, то есть на тысячу больше, чем сейчас. Важно, что на него завязаны многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, подчеркнул Путин. Их получают миллионы граждан, и естественно, эти выплаты тоже увеличатся.

Так как в Конституции закреплена норма, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, то должен вырасти и этот показатель, также на 8,6 процента. Это примерно на 1100 рублей. В итоге МРОТ в 2022 году составит 13890 рублей в месяц, объявил президент. "Это решение тоже затрагивает многих наших граждан и дело даже опять же не в абсолютной величине, - заметил он. - МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, отраслях экономики".