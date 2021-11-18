Путин призвал предотвратить потоки беженцев и террористов из Афганистана

Владимир Путин заявил, что продолжая контакты с движением "Талибан" в Афганистане (террористическая организация, запрещенная в РФ), надо активно использовать "Московский формат". Выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ, президент отметил, что это нужно "в целях содействия установлению в стране гражданского мира и общественного порядка, нейтрализации террористических структур и наркопреступности".

Отметим, что речь идет о формате, который был создан в 2017 году и объединяет 11 стран, заинтересованных в афганском урегулировании.

Российский лидер также призвал предотвратить неконтролируемые потоки беженцев из Афганистана и террористов. "Происходящее в Афганистане диктует необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности России на южных рубежах, оказания содействия нашим союзникам - государствам Центральной Азии, которые видят в России гаранта стабильности в регионе", - сказал он.