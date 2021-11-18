Путин призвал сохранять состояние напряжения на Западе

Никому не должно прийти в голову устроить России ненужный конфликт на западных рубежах. Об этом заявил президент на расширенной коллегии МИД.

Владимир Путин отметил, что военная инфраструктура НАТО находится у границ России, в Румынии и Польше развернуты системы противоракетной обороны с ударными комплексами. "Но, тем не менее, наши предупреждения последнего времени все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект: известное напряжение там все-таки возникло", - сказал он.

И нужно, "чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь не нужный нам конфликт", - заявил президент.

Путин поручил главе МИД Сергею Лаврову добиваться предоставления долгосрочных гарантий обеспечения безопасности на этом направлении. "Потому что так существовать и постоянно думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может", - заключил он.