Путин призвал ВОЗ ускорить переквалификацию вакцин

Владимир Путин отметил, что роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом во время пандемии возрастает. Президент подчеркнул, что деятельность организации заслуживает поддержки.

"Она могла бы еще активнее заняться проведением массовой иммунизации. В частности, ускорить процедуры преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности и эффективности", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Президент также добавил, что Россия предлагает наладить реальное сотрудничество в борьбе с коронавирусом, на равной и справедливой основе. По его словам, без этого добиться успеха, победить вирус невозможно. Поэтому Путин еще раз напомнил, что надо в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов. "Это необходимо для возобновления деловой, туристической активности и для возвращения к нормальной жизни", - отметил глава государства.