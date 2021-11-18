Путин: Роль РФ в урегулировании между Арменией и Азербайджаном возрастает

Ситуация на границе Армении и Азербайджана не успокоилась до конца, что показали недавние боевые действия. В этих условиях возрастает роль российской дипломатии для дальнейшего урегулирования, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на Коллегии МИД РФ.

"Для обеспечения стабильности крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента как гаранта режима прекращения огня и безопасности мирного населения", - сказал он.

Год назад при посредничестве России был пресечен конфликт на Нагорном Карабахе, добавил Путин. "Несомненно возрастает роль российской дипломатии в продолжении усилий по урегулированию спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией", - отметил президент.