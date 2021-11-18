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18.11.2021 17:05
Рубрика: Общество

Путин: Россия достигнет углеродной нейтральности не позднее 2060 года

Перед Россией стоит задача выхода на углеродную нейтральность не позднее 2060 года, при этом это может произойти раньше. Об этом сообщил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

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Путин также коснулся темы энергоэффективности и борьбы с изменением климата. По его словам, в этой части Россия выполняет все взятые обязательства рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения. РФ подходит к этим вопросам "инициативно и творчески", отметил президент. Россия сегодня является одним из лидеров в процессах глобальной декарбонизации, сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Россия выступает против раскола в части решения мировых климатических вопросов.

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