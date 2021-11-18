Путин: Захват дипсобственности РФ в США противоречит цивилизованным нормам

Вашингтон даже не хочет вести переговоры с Москвой об изъятой российской дипломатической собственности, хотя сложившаяся ситуация противоречит цивилизованным нормам, заявил президент России Владимир Путин.

"Собственность нашу изъяли в Штатах в нарушение всех международных норм и правил, всех, грубо нарушили. Просто забрали собственность и все. Где там Венская конвенция? И разговаривать не хотят даже на эту тему. Странно даже как-то: цивилизованный вроде, казалось бы, мир, в котором мы живем. Нет, не очень вроде бы", - сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

По оценке российского лидера, сложившаяся ситуация в дипотношениях двух стран стала последствием провокационной линии американских властей.

Венская конвенция о дипломатических сношениях была принята 18 апреля 1961 года. СССР присоединился к ней в 1964 году.