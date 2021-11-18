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18.11.2021 17:26
Рубрика: Власть

Путин заявил, что НАТО "на голом месте" выслала дипломатов РФ

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин заявил, что НАТО сломала все механизмы диалога с Россией. В частности президент подчеркнул, что высылка российских дипломатов из Брюсселя говорит о том, что организация не хочет сотрудничать с РФ.

"Взяли на голом месте месте, без объяснения причин выслали дипломатов, а потом обижаются, что мы закрыли их миссию в Россию. Чего обижаться то? Это их инициатива. Они сделали это своими руками", - сказал российских лидер, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

В МИД РФ оценили решение НАТО выслать российских дипломатов

Путин при этом подчеркнул, что в Брюсселе должны понимать, что снижение военно-политической напряженности отвечает не только интересам России, но и всего мира в целом.

"Ну, не хотят с нами сотрудничать - не надо. Не очень-то и хотелось. Думаю, что они захотят. Уже сигналы подают, что хотят сотрудничать. Но зачем высылать дипломатов? На голом месте, без всяких причин", - еще раз подчеркнул российский президент, отметив, что это уже похоже на какой-то спорт.

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