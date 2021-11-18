Путин заявил о пересечении бомбардировщиками НАТО "красной линии"

На расстоянии все 20 километров от российских границ летают стратегические бомбардировщики НАТО, несущие очень серьезное оружие, - это выходит за "красную линию". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Западные учения в Черном море и полеты их бомбардировщиков в 20 км от границы России выходят за грань", - сказал глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии МИД.

Российский лидер отметил, что Москва постоянно высказывает озабоченности по этому поводу, напоминает о "красных линиях", однако наши партнеры "очень своеобразные" - они слишком поверхностно относятся к предостережениям России.