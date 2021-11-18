Путин заявил о рисках распространения новых волн коронавируса

Пандемия коронавируса, несмотря на принимаемые во всем мире меры, еще не побеждена, возможны новые вспышки болезни, считает президент России Владимир Путин.

Выступая на коллегии МИД, он отметил, что распространение заболевания серьезно нарушило привычное течение жизни во всем мире.

"Несмотря на принимаемые меры, пандемия далеко не побеждена. Вероятны риски распространения новых волн заболевания, и отгородиться от них в отдельной взятой стране не получится никому", - полагает глава государства.

"Поэтому Россия призывает наладить реальное сотрудничество в борьбе с этим коварным заболеванием на равной и справедливой основе, - добавил он. - Без этого добиться успеха, победить вирус невозможно".