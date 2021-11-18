Разработан сокращающий в два раза трафик метод кодирования видеофайлов

Российские ученые на международном симпозиуме в Бристоле представили новый метод кодирования видеофайлов. Разработанный алгоритм позволяет получить двукратное сокращение трафика и затрат на хранение данных при одинаковом качестве.

В ходе исследования было проанализировано более одного миллиона видеороликов.

"Современные видеокодеки имеют в настройках более 50 параметров, что безусловно мешает сделать пользователю оптимальный выбор, при этом полный перебор параметров распространенного кодека x264 на одном видео размером 20 секунд на обычном компьютере займет порядка 1013 веков или более 500 тысяч возрастов Земли. В 99,9% случаев для сжатия видео выбирают стандартные пресеты", - говорится в сообщении пресс-службы МГУ.

Разработка российских ученых основана на использовании методов машинного обучения.

"Наш метод применим к различным кодекам и стандартам сжатия видео. В результате апробации новый метод позволил сэкономить битрейт на дополнительные 17.8 процента для популярного кодека x264 и 7.9 процента для x265 при том же времени кодирования по сравнению со стандартными пресетами", - отметил заведующий лабораторией компьютерной графики и мультимедиа факультета ВМК МГУ Дмитрий Ватолин.

Алгоритм позволил получить двукратное сокращение трафика и затрат на хранение данных при одинаковом качестве и затратах времени на сжатие. Разработка МГУ заинтересовала гигантов компьютерной индустрии - Intel и Huawei.