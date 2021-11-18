Что мешает девелоперам в Москве

Рост цен на строительные материалы и сложности с различными документами стали главными барьерами для строительства в Москве в этом году. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ, которые в среду, 17 ноября, на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" озвучил глава социологического центра Валерий Федоров.

Пандемия коронавируса существенно повлияла на строительный рынок, правда, проблемы у девелоперов теперь не те, что были еще год назад. В 2020-м значительная часть представителей рынка жаловалась на отсутствие заказов и сокращение инвестиций. Сегодня объектов хватает, но добавилось и новых трудностей.

ВЦИОМ изучил ответы более 1200 работников строительной отрасли и пришел к выводу, что высокие цены волнуют более 80 процентов респондентов. Поскольку каждый из них мог выбирать сколько угодно ответов, на втором-третьем местах оказались проблемы, актуальные для 78 и 71 процента застройщиков: сложности с получением всевозможной документации и непрозрачные правила игры, постоянные новшества в законодательстве. Причем в большинстве случаев проблемы возникают на самом ответственном и последнем этапе - ввода объектов в эксплуатацию.

Однозначно позитивным трендом стал перевод строительных госуслуг в электронный вид. Это уничтожает административные барьеры, прямого взаимодействия чиновников и застройщиков при оформлении бумаг нет. В результате уровень доверия органам власти Москвы в строительной отрасли достаточно высокий: 6,8 балла из возможных 10, где 10 - отлично, а 1 - очень плохо. Для сравнения: в Подмосковье этот показатель - 6 баллов, а в целом по России - 5,5.

"Общий уровень информированности представителей строительной отрасли о реформах находится на довольно высоком уровне, особенно это касается внедрения BIM-технологий и перевода услуг в электронный вид. Общий уровень информированности представителей строительной отрасли о цифровых сервисах достаточно высок", - подтвердил Валерий Федоров.

При всем этом строители хотели бы более тесно взаимодействовать с представителями власти. Как подчеркнул глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, для этого в Москве будет создана единая консультационная площадка для застройщиков.

"Мы планируем в ближайшем будущем создать единую площадку всего стройкомплекса, - объяснил чиновник. - Площадка станет одним из компонентов целой экосистемы, объединяющей электронные взаимодействия органов власти с застройщиками - госуслуги, онлайн-сервисы, доступ к градостроительным данным".