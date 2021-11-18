Глава Липецкой области сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом

Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в регионе. Он отметил, что несмотря на ежедневный прирост числа случаев коронавируса в области, количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, сокращается.

- Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка остается напряженной, и ежедневный прирост заболевших держится в пределах 400 человек, заметно снизилось количество госпитализаций, - отметил Игорь Артамонов.

Он напомнил, что за вчерашний день в госпитали региона поступил 101 пациент, в то же время 145 человек были выписаны. Ежедневно растет число свободных коек в госпиталях. Подобная положительная динамика сохраняется на протяжении нескольких дней. В данных условиях управление здравоохранения предлагает сократить количество коек в госпиталях до 2500, направив высвободившиеся ресурсы на оказание плановой медицинской помощи.

По оценке специалистов, снижение количества тяжелых случаев связано с прививочной кампанией. Игорь Артамонов отметил, что среди липчан старше 50 лет темпы заболеваемости сократились на 14,6 процента. Однократно в регионе привито свыше 602 тысяч человек, двукратно - почти 524 тысячи липчан. Свыше 60 тысяч жителей региона укрепили иммунитет, пройдя ревакцинацию. Таким образом, в Липецкой области привито уже свыше 75 процентов жителей.