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18.11.2021 15:51

Игорь Маковский ввел в работу высокотехнологичные электросетевые объекты

Генеральный директор "Россети Центр" - управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский провел торжественную церемонию ввода в работу высокотехнологичной подстанции 35 кВ "Митрофановка" в Кантемировском районе Воронежской области и трех цифровых районов электрических сетей - Завьяловского, "Удмуртэнерго", Тутаевского, "Ярэнерго", и Грязинского, "Липецкэнерго". Запуск состоялся в рамках совещания по итогам подготовки объектов электроэнергетики компании осенне-зимнему периоду.
Фото: Россети Центр Фото: Россети Центр
Фото: Россети Центр

Игорь Маковский отметил, что современные технологии дистанционного управления, защиты и распределенной автоматизации, внедренные на энергообъектах, позволяют существенно повысить надежность и качество энергоснабжения потребителей за счет сокращения времени оперативных переключений и снижения сроков ликвидации аварийных ситуаций.

В продолжение мероприятия генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" вручил руководителям филиалов Паспорта готовности к работе в наступающий отопительный сезон.

О том, что все филиалы выполнили подготовительные мероприятия в полном объеме и в строгом соответствии с установленными сроками, сообщил генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин в ходе всероссийского совещания "О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов", которое прошло под председательством Министра энергетики РФ Николая Шульгинова и Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.

"Во многих регионах обслуживания зима уже фактически началась. Ключевая задача для компаний Группы "Россети" - обеспечить надежность электроснабжения при любых погодных условиях. Своевременное выполнение ремонтной программы, готовность оборудования, а также персонала к оперативному реагированию на нештатные ситуации обеспечат необходимые условия для успешного прохождения осенне-зимнего периода", - отметил Андрей Рюмин.

На реализацию ремонтной кампании "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" - главной составляющей подготовки электросетевого комплекса к надежной работе в зимний период - было направлено свыше 9,65 млрд рублей. Отремонтировано свыше 49 тысяч км линий электропередачи 0,4-110 кВ и более 13 тысяч трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Выполнен ремонт 46 силовых трансформаторов на подстанциях 35-110 кВ и более 10 тысяч коммутационных аппаратов. Расчищено более 42 тысяч га просек воздушных линий электропередачи.

"Благодаря качественному и своевременному выполнению мероприятий ремонтной программы, а также реконструкции, модернизации и новому строительству объектов электросетевого комплекса компания ежегодно снижает не только число технологических нарушений и длительность ликвидации, но и риск их возникновения. Все филиалы подготовились к зиме в полном объеме и на должном уровне, что является залогом успешного прохождения предстоящего максимума нагрузок и способствует повышению надежности электроснабжения потребителей 20 регионов", - подчеркнул Игорь Маковский.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Центр"

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