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18.11.2021 01:05
Рубрика: Культура

Как изменится территория Южного речного порта в Москве

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 262(8613)
На территории Южного речного порта в Москве появятся жилые дома, парки, "парящий" ресторан и бассейн со стеклянным дном, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Будущее этой промзоны решилось на международном архитектурном конкурсе. Итоги его подведены. "Выбор был сложным, после первого этапа трое финалистов, получив комментарии жюри, еще месяц работали над проектом, - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - В итоге блестяще справилось с задачей бюро Nikken Sekkei, именно в соответствии с его концепцией в дальнейшем будет развиваться эта важнейшая в градостроительном плане территория".

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На месте промзоны японские архитекторы предлагают возвести почти полтора миллиона квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Вдоль реки планируется построить 16 жилых башен (высотой от 90 до 200 метров), 4 башни апарт-отеля и один офисный небоскреб высотой 350 метров. В основании последнего предусмотрен многоэтажный стеклянный атриум.

Под его сводами разместится транспортно-пересадочный узел с выходом к остановкам наземного транспорта, такси, велосипедным маршрутам, паромному причалу и канатной дороге. Офисную высотку свяжут с двумя башнями отеля смотровой площадкой на высоте 180 метров. Помимо нее там построят бассейн со стеклянным дном. На крышах небоскреба и одной из башен появятся застекленные небесные сады.

В новом районе также спроектируют парк, сделают культурно-музейную зону и набережную.

В регионах Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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