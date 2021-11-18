Липецкая область награждена "Золотым катком" за обновление дорог

Липецкая область вошла в число регионов-лидеров по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Главе региона Игорь Артамонову на "Транспортной неделе" в Москве вручили престижную отраслевую награду от вице-премьера РФ Марата Хуснуллина - "Золотой каток".

- В этом году мы отремонтировали рекордное для региона число дорог, - напомнил Игорь Артамонов. - При этом большое внимание уделили муниципалитетам. Жителям всех населенных пунктов нужны качественные и безопасные дороги.

Губернатор отметил, что в нынешнем году на реализацию нацпроекта в регионе было направлено 4,4 миллиарда рублей, из них 545 миллионов - из федерального бюджета. На региональных и муниципальных автомобильных дорогах, вошедших в нацпроект, уложено более 2,5 тысяч квадратных метров асфальтобетона: это более 300 километров региональных дорог и 36,4 километра уличной сети Липецка, Ельца и Грязей. На деньги нацпроекта построен и принят в эксплуатацию второй этап второй очереди Восточного обхода Липецка - пять километров новой дороги в Грязинском районе. Реконструировано 4 километра трассы Липецк - Данков, которую поэтапно доводят до норм второй технической категории, реконструкция еще двух километров близится к завершению. Капитально отремонтировано 7,7 километра автодороги Девица - Никольские Выселки в Усманском районе.

В числе 45 объектов ремонта региональных дорог такие протяженные участки, как автодорога Маяк-Волчье-Крутое-Нижний Воргол-Ключ Жизни в Елецком районе, где покрытие заменили на 21 километре трассы. В Данковском районе готовится к сдаче 24-километровый участок автодороги Воскресеновское-Ивановка-Березовка-Данков. Комфортным стал путь на Задонск со стороны воронежской трассы: отремонтировано более 20 километров автодороги Стебаево - Задонск - Долгоруково.

В Липецке на средства нацпроекта отремонтировано 23 улицы, самый крупный проект в стадии реализации - реконструкция улицы 50 лет НЛМК. Кроме того, деньги направлены на обустройство восьми объектов для повышения безопасности горожан - это новые светофоры, ограждения и другие технические средства организации дорожного движения.

В Ельце начат капитальный ремонт одной из самых длинных улиц, которая начинается практически от порога Вознесенского собора - улицы Коммунаров. Новое покрытие уложено еще на трех улицах.

Игорь Артамонов отмечает, что один из важнейших показателей нацпроекта - снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях. В Липецкой области по сравнению с прошлым годом на дорогах погибло на 10 процентов меньше пешеходов и автомобилистов.

Глава региона отметил, что в будущем году масштабные дорожные работы продолжатся: городские объекты нацпроекта уже законтрактованы полностью, региональные - более чем на 90 процентов. Дорожная техника выйдет на объекты, как только позволит погода.