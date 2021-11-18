Миллион - не деньги: Сколько стоит элитное жилье в Подмосковье

Всего шесть лотов на первичном рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье стоят меньше миллиона долларов. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

"Индекс миллиона" отслеживает количество лотов, доступных для приобретения за условный миллион долларов (по курсу 71,9 рубля за доллар на ноябрь 2021 года).

Эксперты отмечают, что год назад дешевле миллиона долларов продавались 56 объектов на первичном рынке. В 2021 году все лоты, доступные для приобретения за указанную сумму, находятся на расстоянии, превышающем 18 километров от МКАД.

На вторичном рынке выбор более богатый - 81 лот (в 2020 году - 156 лотов).

На первичном рынке 73% продаваемых объектов стоимостью до миллиона долларов расположены на Рублево-Архангельском направлении. На вторичном наиболее популярны Рублево-Успенское (47%) и Новорижское направление (31%).

"Сейчас рост цен в рублях на элитную загородную недвижимость опережает курс доллара, что приводит к сокращению вариантов, которые можно купить на условный миллион. По сравнению с 2020 годом на первичном рынке предложение снизилось в девять раз, на вторичном рынке - в два раза. Кроме того, из-за отсутствия новых проектов на первичном рынке изменяется структура предложения, остаются дорогие лоты с большими площадями, которые не так быстро продаются", - отметил директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Олег Михайлик.