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18.11.2021 11:01
Рубрика: Общество

Москву украсят к новогодним праздникам до середины декабря

Текст: Ирина Огилько
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

В центре столицы начали возводить праздничные новогодние арки. Так, возводят конструкции на Манежной площади, на Тверской улице. Работы по украшению столицы к Новому году завершатся до середины декабря. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства.
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"Традиционно мы заранее приступаем к украшению города к Новому году и Рождеству, чтобы создать у москвичей и гостей столицы особое праздничное настроение, - отметил Петр Бирюков. - В настоящее время ведется монтаж крупных декоративных конструкций, в том числе световых тоннелей и арок в центральной части города, завершить все работы планируем до середины декабря". В общей сложности установят более 4 тыс. световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами.

Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформят световыми тоннелями и светящимися цифрами "2022". На опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах установят световые консоли, которые уже стали визитной карточкой новогодних московских улиц. Так, на Поклонной горе, по традиции, установят огромный новогодний шар весом 35 тонн и высотой 20 метров. Возле Триумфальной арки поставят световые фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Яркое оформление получит парк Северного речного вокзала, здесь поставят, как и в прошлом году, световые шары и ель.

Впервые празднично оформят территорию будущего "Парка Яуза": на участке от Ростокинского акведука до Северодвинской улицы установят шесть новогодних елей, фигуры животных, световые арки, шары и звезды.

Заммэра напомнил, что город имеет достаточный запас декоративных элементов, поэтому украшения используют одни и те же, немного их модифицируя. Все элементы выполнены из современных материалов с использованием светодиодов.

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