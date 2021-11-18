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18.11.2021 20:23
Рубрика: Общество

На ВДНХ в тестовом режиме открывается павильон "Казахстан"

Текст: Ирина Огилько

19 ноября после масштабной реставрации откроется для посетителей один из самых впечатляющих объектов ВДНХ - павильон №11 "Казахстан". Об этом сообщили"РГ" в пресс-службе ВДНХ.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Павильон №11 имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В нем расположен торгово-выставочный центр республики Казахстан. Помимо восстановленных реставраторами интерьеров в национальном стиле гости смогут увидеть предметы казахской культуры, современную мультимедийную экспозицию о становлении государственности Казахстана, узнать о деятелях культуры и искусства, достижениях страны. Вниманию посетителей будут представлены масштабные макеты "Шелковый Путь", "Нур-Султан", "Стратегия Развития".

"Работы над внешним обликом завершились два года назад, теперь у всех желающих будет возможность увидеть интерьеры здания. Павильон, напоминающий сказочный восточный дворец, пока начнет работу в тестовом техническом режиме. Вход бесплатный, необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию", - рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

Напомним, что павильон был построен в 1954 году и в последствии многократно перестраивался. В 1964 году перепрофилирован после перехода выставки на отраслевой принцип показа и получил название "Металлургия". Был кардинально изменен облик здания - он стал напоминать "бетонную коробку", а в интерьерах казахские мотивы были закрыты щитами. В 1990-е годы здесь находились магазины и офисы. В 2011 году было принято решение о передаче павильона Казахстану. Реставрационные работы проводились с 2017 года. Специалисты воссоздали фасады исторический облик здания 1954 года, стеклянный купол со шпилем, национальный узор из цветной майолики, гранитную лестницу главного входа, а также скульптуры рабочего-сталевара и колхозницы. Были отреставрированы обнаруженные в ходе реставрации барельефы 1954 года на тему животноводства Казахстана и механизации сельского хозяйства работы скульптора Х.Н. Аскар-Сарыджи. В интерьерах исторической части здания восстановили зенитные фонари, люстры и бра, мрамор на колоннах, полы, элементы гипсового декора.

Кстати, 19 ноября павильон будет открыт с 13.00. Далее будет работать ежедневно с 11.00 до 20.00

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