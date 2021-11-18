Наталья Сергунина: Правительство Москвы стало призером международного ИТ-конкурса

Правительство Москвы заняло второе место среди государственных структур на международном конкурсе Global ICT Excellence Awards в номинации "Стартап-экосистема". Лауреатов назвали на 25-м Всемирном конгрессе информационных технологий WCIT.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, в столице для инноваторов создана целая экосистема. В нее входят технопарки, образовательные и акселерационные программы, отраслевые конкурсы. "Полученный приз - результат слаженной работы специалистов городских учреждений и профессионального сообщества", - подчеркнула она.

Жюри оценило программы столичного правительства для технологического предпринимательства. В частности, эксперты отметили деятельность Московского инновационного кластера. С его помощью, например, можно найти партнеров и инвесторов, организовать производство, наладить сотрудничество с крупными компаниями. Положительно эксперты отозвались и о программах Агентства инноваций Москвы.