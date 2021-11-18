Прокуратура остановила незаконную стройку на исторической территории в Дмитрове

В начале сентября жители Дмитрова забили тревогу. У стен главного городского символа Музея-заповедника "Дмитровский кремль" появилась тяжелая техника и началась бурная стройка.

Как оказалось, местная администрация решила благоустроить территорию музея под открытым небом. Вот только "окультурить" объект культурного наследия федерального значения "Земляные валы, XVI века" чиновники решили по-своему. А именно - построить на этих самых Земляных валах аттракционы, детский веревочный парк и квадросферу. "Мы не против детских парков. Но почему их надо строить именно на территории древнего кремля? Мы не понимаем", - задали местной власти простой вопрос дмитровчане.

"Проходят работы по благоустройству. На данный момент, там устанавливается детская игровая площадка, также возводится легковозводимая конструкция в виде шатра, в котором будут проходить различные программы интерактивного, просветительского, развлекательного характера", - ответила им в эфире телеканала ТВЦ начальник управления культуры администрации Дмитрова Ирина Костышина.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Городскую чиновницу поддержала и заместитель гендиректора Музея-заповедника "Дмитровский кремль" Татьяна Качук. По словам музейного работника, все со стройкой в порядке, потому что, все дело в видовой оценке. "Оценка была совершена, есть экспертиза, наши объекты, возводимые, они ничего не перекрывают", - пояснила журналистам сотрудница музея. Хотя невооруженным глазом видно, что паутина из веревок и аляповатые башенки замков детского аттракциона не только не вписываются в архитектуру кремля, но и перекрывают вид на Успенский собор.

В свою очередь, как рассказала архитектурному изданию "Хранители наследия" активистка защиты исторического наследия Юлия Остапенко, проект благоустройства Советской площади в Дмитрове достаточно широко обсуждался, но работы почему-то начались в самом кремле, что никак ранее не заявлялось. При этом информацию о работах в кремле дмитровчане получили не из администрации города, а из документов госзакупок и технического задания. В ответ на их возмущение сотрудница Главного управления культурного наследия, согласовавшего стройку, заявила, что это "единая концепция".

По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело в связи с повреждением объекта культурного наследия

Как замечают общественники, музей беден настолько, что у него нет ни копейки на реставрацию или хотя бы консервацию двух памятников-погорельцев - Дома Клятовых и Дома Новоселовых. Но при этом в его бюджете вдруг нашлось почти 7,5 млн рублей на детские аттракционы.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Со всеми этими вопросами жители города обратились в прокуратуру. Прокуроры, в свою очередь, начали свою проверку и привлекли к ней не местных деятелей истории и культуры, а специалистов минкультуры по Центральному федеральному округу. Результаты проверки стали известны на этой неделе.

Как рассказала корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, проверка показала, что работы у стен кремля не были согласованы в установленном порядке. Не проводилась до начала работ и историко-культурная экспертиза. Кроме того, прокуроры обнаружили нарушения законодательства о контрактной системе, а также нецелевое использование земель. В отношении МБУ "Музей-заповедник "Дмитровский кремль" прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях. Кроме того, по результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело в связи с повреждением объекта культурного наследия. Ну, и чтобы ни у кого из дмитровских чиновников и музейных работников не оставалось никаких вопросов, прокуратура Дмитрова обратилась в суд с требованием о признании незаконными и демонтаже возведенных на объекте культурного наследия федерального значения "Земляные валы, XVI века" шатров и аттракционов. По словам официального представителя областного надзорного ведомства, прокуратура будет держать на контроле устранение всех выявленных нарушений, а также расследование уголовного дела.