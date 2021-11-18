Рост ипотечных ставок не остановил покупателей "вторички" в Москве

Рост ипотечных ставок и ноябрьский локдаун не остановили покупателей вторичной недвижимости в Москве - по сравнению с сентябрем в октябре число внесенных авансов и сделок выросло на 10 процентов. К такому выводу пришли аналитики компании "Инком-Недвижимость".

"В ноябре наблюдается та же динамика, несмотря на недельный локдаун. Эксперты объясняют явление инерцией спроса и страхом инфляции у потенциальных покупателей - ввиду отсутствия альтернативных возможностей вложения финансовых средств недвижимость остается выгодным активом для их сбережения", - сказано в исследовании.

По данным аналитиков, активность покупателей растет несмотря на повышение ставок по ипотеке, рост цен на жилье и дефицит недорогих предложений. Впрочем, подъем цен уже остановился. В ближайшее время должно упасть и число сделок на фоне повышения ипотечных ставок.

Интересно, что по сравнению с октябрем прошлого года покупательский интерес этой осенью все же снизился. Эксперты считают, что спрос и дальше будет падать, но приведет ли это к снижению цен - сказать сложно.