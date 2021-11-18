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Текст:   Александр Мелешенко 
12:47 18.11.2021

Рост ипотечных ставок не остановил покупателей "вторички" в Москве

Рост ипотечных ставок и ноябрьский локдаун не остановили покупателей вторичной недвижимости в Москве - по сравнению с сентябрем в октябре число внесенных авансов и сделок выросло на 10 процентов. К такому выводу пришли аналитики компании "Инком-Недвижимость".
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

"В ноябре наблюдается та же динамика, несмотря на недельный локдаун. Эксперты объясняют явление инерцией спроса и страхом инфляции у потенциальных покупателей - ввиду отсутствия альтернативных возможностей вложения финансовых средств недвижимость остается выгодным активом для их сбережения", - сказано в исследовании.

Фото: Сергей Михеев
Как снизить налоги на жилье, выросшие вслед за ценами на недвижимость

По данным аналитиков, активность покупателей растет несмотря на повышение ставок по ипотеке, рост цен на жилье и дефицит недорогих предложений. Впрочем, подъем цен уже остановился. В ближайшее время должно упасть и число сделок на фоне повышения ипотечных ставок.

Интересно, что по сравнению с октябрем прошлого года покупательский интерес этой осенью все же снизился. Эксперты считают, что спрос и дальше будет падать, но приведет ли это к снижению цен - сказать сложно.

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