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Текст:   Василий Кошкин 
11:41 18.11.2021

Стоимость московского жилья впервые превысила триллион долларов

Совокупная стоимость жилого фонда в Москве впервые превысила отметку в триллион долларов. Об этом говорится в исследовании международного агентства элитной недвижимости Savills.

Фото: iStock
Исследование: Жилье в России за 20 лет подорожало в десять раз

По оценкам экспертов, на начало октября 2021 года стоимость московского жилья составила 1,02 триллиона долларов (73,78 триллиона рублей). За последние три года этот показатель вырос на 32%.

Всего с января по сентябрь в столице было введено 5,13 миллиона квадратных метров жилья общей стоимостью около 1,4 триллиона рублей (плюс 25% к аналогичному показателю 2020 года).

По оценкам экспертов, доля жилой недвижимости, приходящаяся на одного москвича, эквивалента 5,8 миллиона рублей, за пять лет этот показатель вырос на 10%.

Согласно данным Savills, по итогам 2020 года совокупная стоимость мировых активов недвижимости выросла за год на 5% (326,5 триллиона долларов).

"Таким образом, недвижимость стала самым значительным по объему активом, более ценным, чем все мировые акции и долговые ценные бумаги вместе взятые. Совокупная стоимость всей недвижимости мира почти в четыре раза превышает мировой ВВП", - говорится в материалах агентства.

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