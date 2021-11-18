Стоимость московского жилья впервые превысила триллион долларов

Совокупная стоимость жилого фонда в Москве впервые превысила отметку в триллион долларов. Об этом говорится в исследовании международного агентства элитной недвижимости Savills.

По оценкам экспертов, на начало октября 2021 года стоимость московского жилья составила 1,02 триллиона долларов (73,78 триллиона рублей). За последние три года этот показатель вырос на 32%.

Всего с января по сентябрь в столице было введено 5,13 миллиона квадратных метров жилья общей стоимостью около 1,4 триллиона рублей (плюс 25% к аналогичному показателю 2020 года).

По оценкам экспертов, доля жилой недвижимости, приходящаяся на одного москвича, эквивалента 5,8 миллиона рублей, за пять лет этот показатель вырос на 10%.

Согласно данным Savills, по итогам 2020 года совокупная стоимость мировых активов недвижимости выросла за год на 5% (326,5 триллиона долларов).

"Таким образом, недвижимость стала самым значительным по объему активом, более ценным, чем все мировые акции и долговые ценные бумаги вместе взятые. Совокупная стоимость всей недвижимости мира почти в четыре раза превышает мировой ВВП", - говорится в материалах агентства.