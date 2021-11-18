В Израиле сбор мусора поощряют бонусами, которыми можно расплачиваться

В Израиле набирает популярность мобильное приложение Clean Coin (в переводе на русский - "Чистая монета"), с помощью которого можно получать бонусы за сбор мусора, а затем расплачиваться ими в магазинах и за услуги. На сегодня к инициативе присоединились уже 25 компаний из разных сфер, в их числе производители одежды, отели и скалодром. В приложении в настоящее время зарегистрировались примерно 16 тысяч человек, из них 1,2 тысячи собирают мусор каждую неделю.

Приложение показывает карту, на ней черными точками обозначены места, где был замечен бесхозный мусор, с примерным указанием, сколько пакетов понадобится, чтобы его собрать и сколько бонусов за это дадут. Бонусы субсидируются несколькими частными и общественными организациями, в том числе муниципалитетами и региональными советами.

Как пояснил изданию The Times of Israel Гал Лахат, один из создателей Clean Coin, приложение разработано по примеру игры, чтобы пользователь мог проходить различные уровни, соревнуясь с другими участниками.

А как у нас?

Как выяснил корреспондент "РГ", вопросы захламленности территорий и наличия мусора входят в тройку самых популярных жалоб. На большую часть их коммунальщики реагируют в течение одного-двух дней. Заявителю они посылают фотографию, что сделано по его жалобе, и он уже сам решает, действительно ли дело сделано или это просто отписка.

"Некоторые московские магазины ввели свою бонусную программу за собранный мусор на природных территориях. Но это единичные акции, - рассказал "РГ" руководитель проекта "Собиратор" Леонид Синицын. - У Москвы же в целом большой опыт волонтерской работы и высокая культура населения. Москвичей не нужно уговаривать выбрасывать мусор в контейнер, а не рядом с ним. Горожане сейчас учатся правильно, то есть раздельно, утилизировать отходы. А потому у них большим спросом пользуется карта с местами, где можно сдать вторсырье: recyclemap.ru".

Как рассказала "РГ" замруководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова, прорабатывается вопрос о запуске сотрудничества с приложением "+1Город". "Там, например, планируется запустить задания по уборке отходов на природных территориях Москвы. Участнику за выполнение задачи начислят бонусы, которые можно будет обменять на подарки от "Мосприроды".

Подготовила Ирина Огилько