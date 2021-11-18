В Москве завершилась навигация

Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по подготовке столичных причалов к зиме. Как это происходило, рассказал журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время в городе завершилась навигация, закрыты 44 столичных причала, - отметил Петр Бирюков. - Все они подготовлены к зиме, в частности, проведена очистка и промывка лестничных сходов, гранитного покрытия, ограждений".

На 17 причалах Северного речного вокзала завершен комплекс мероприятий по подготовке технического оборудования к зимнему периоду, проведена консервация гидротехнических систем, досмотрового оборудования и модулей для пропуска пассажиров на посадку.

Зимой на всех причалах пройдут необходимые ремонтные работы.

Бирюков напомнил, что минувшим летом специалисты провели гидротехнические работы по очистке 26 столичных причалов и углублению акваторий еще шести. Дно очистили от крупного бытового мусора и металлолома.