В тюрьмах изменятся правила проведения обысков

Заместитель министра юстиции России Всеволод Вуколов сообщил, что Минюстом России и ФСИН России с участием представителей правозащитных организаций и научного сообщества разработаны новые правила внутреннего распорядка. В них, например, меняются подходы к проведению досмотров, обысков, вопросам гигиены и медицинскому обеспечению осужденных. А в следственных изоляторах предусматривается возможность использования электронных терминалов и электронных книг.

Заявление прозвучало в ходе V Международного пенитенциарного форума "Преступление, наказание, исправление", который проходит в Рязанской академии ФСИН России.

В своем выступлении заместитель министра юстиции особо подчеркнул, что важнейшим вопросом является планомерное создание новой инфраструктуры учреждений уголовно-исполнительной системы. Новым документом планирования станет Генеральная схема размещения учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Она представляет собой комплекс экономически обоснованных управленческих решений, определяющих перспективы развития и размещения учреждений уголовно-исполнительной системы в различных регионах.