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18.11.2021 06:25
Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил о рекордном падении атмосферного давления в ЦФО

Атмосферное давление в центре европейской части России за несколько дней понизится сразу на 40 миллиметров. Это связано с тем, что на смену мощному антициклону придет глубокий циклон "Ульрих", объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Согласно прогнозу, 20 ноября в столичном регионе атмосферное давление составит 720 миллиметров ртутного столба, что бывает крайне редко. "Само по себе такое давление близко к рекордным значениям", - цитирует ученого РИА Новости.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал предстоящий погодный сюрприз "барической пропастью". "Атмосферное давление будет ниже абсолютного суточного рекорда низкого давления этого дня, которое наблюдалось в 2008 году", - рассказал он ТАСС.

Ярко выраженная барическая "пила" самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей.

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