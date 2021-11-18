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18.11.2021 14:12

Во Владимирской области помогли молодым мамам получить новую профессию

Более 200 женщин прошли обучение, более 600 - приняли участие в ярмарках вакансий в рамках проекта "Занятость мам", который шел в регионе в течение 2021 года.

Его вели центры занятости населения и отделение Союза женщин России во Владимирской области на средства Фонда президентских грантов. С февраля проект охватил Владимир, Вязники, Гусь-Хрустальный, Ковров и Муром. В октябре присоединились центры занятости в Меленках, Красной Горбатке, Собинке, Судогде и Суздале, сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.

Фото: Администрация Владимирской области
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Проект "Занятость мам" призван помочь женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, вернуться к активной трудовой деятельности. Им предлагают профессиональную диагностику, консультации экспертов, обучение, деловые игры и тренинги, участие в ярмарках вакансий, а также организационную и моральную поддержку от наставников.

Участницы проекта посещали занятия школы психотерапевтической поддержки "Паззлы жизни", школы финансовой грамотности "Планирование и ведение семейного бюджета" и других образовательных модулей. В результате каждая могла наметить пути выхода из сложной жизненной ситуации. Женщинам подобрали программы обучения исходя из их личных склонностей и умений. По итогам проекта мамы отметили, что занятия позволили им проанализировать свои сильные стороны, повысить самооценку и ускорить принятие решения о возвращении к работе.

В течение неполного года во Владимирской области 215 женщин прошло курсы по таким специальностям, как, например, швея, специалист по закупкам, флорист и специалист по кадрам. Полсотни мам смогли устроиться на работу - в основном в сфере торговли, швейного производства, промышленности, а также в органы местной администрации. Четыре участницы оформили самозанятость. Кроме того, 609 женщин побывали на ярмарках вакансий, где проводились интерактивные занятия "Женщина и карьера". Часть ярмарок проходила в формате открытых отборов, позволяющих сразу пройти собеседование.

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