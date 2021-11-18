За сутки в России подтверждено 37 374 случая COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки было выявлено 37 374 новых пациента с коронавирусом в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,0% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 4062
- 2 Санкт-Петербург 2645
- 3 Самарская область 1781
- 4 Московская область 1407
- 5 Республика Крым 878
- 6 Краснодарский край 819
- 7 Нижегородская область 781
- 8 Воронежская область 746
- 9 Свердловская область 739
- 10 Красноярский край 701
- 11 Пермский край 697
- 12 Республика Башкортостан 681
- 13 Ростовская область 643
- 14 Саратовская область 635
- 15 Челябинская область 597
- 16 Омская область 594
- 17 Иркутская область 587
- 18 Смоленская область 580
- 19 Хабаровский край 556
- 20 Алтайский край 527
- 21 Ставропольский край 522
- 22 Ульяновская область 502
- 23 Брянская область 470
- 24 Волгоградская область 465
- 25 Архангельская область 437
- 26 Ленинградская область 437
- 27 Приморский край 412
- 28 Вологодская область 408
- 29 Новосибирская область 404
- 30 Липецкая область 399
- 31 Пензенская область 397
- 32 Тверская область 391
- 33 Оренбургская область 390
- 34 Кемеровская область 389
- 35 Калининградская область 386
- 36 Удмуртская Республика 380
- 37 Республика Коми 368
- 38 Забайкальский край 367
- 39 Белгородская область 349
- 40 Курская область 348
- 41 Орловская область 342
- 42 Севастополь 341
- 43 Новгородская область 337
- 44 Тюменская область 335
- 45 Владимирская область 324
- 46 Республика Карелия 303
- 47 Псковская область 287
- 48 Ярославская область 286
- 49 Томская область 283
- 50 Республика Саха (Якутия) 280
- 51 Республика Татарстан 271
- 52 Кировская область 267
- 53 Тульская область 266
- 54 Мурманская область 260
- 55 Астраханская область 260
- 56 Рязанская область 259
- 57 Ханты-Мансийский автономный округ 251
- 58 Республика Бурятия 244
- 59 Амурская область 231
- 60 Ивановская область 228
- 61 Курганская область 216
- 62 Калужская область 211
- 63 Тамбовская область 211
- 64 Костромская область 198
- 65 Республика Хакасия 194
- 66 Республика Дагестан 185
- 67 Республика Чувашия 172
- 68 Республика Мордовия 163
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 143
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 130
- 71 Республика Марий Эл 129
- 72 Чеченская Республика 111
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 100
- 74 Республика Адыгея 95
- 75 Сахалинская область 93
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 89
- 77 Республика Ингушетия 86
- 78 Республика Тыва 68
- 79 Республика Алтай 48
- 80 Еврейская автономная область 46
- 81 Камчатский край 46
- 82 Магаданская область 36
- 83 Республика Калмыкия 35
- 84 Чукотский автономный округ 19
- 85 Ненецкий автономный округ 18
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 219 912 случаев (+0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия 0,11%
- 2. Республика Алтай 0,2%
- 3. Москва, Камчатский край 0,21%
За последние сутки подтверждена 1 251 смерть
- Москва 94
- Санкт-Петербург 79
- Краснодарский край 65
- Московская область 62
- Ставропольский край 45
- Пермский край 43
- Нижегородская область 39
- Волгоградская область 36
- Свердловская область 35
- Ростовская область 34
- Республика Башкортостан 33
- Иркутская область 32
- Челябинская область 30
- Алтайский край 30
- Красноярский край 30
- Воронежская область 28
- Саратовская область 26
- Самарская область 24
- Республика Коми 23
- Республика Крым 23
- Пензенская область 21
- Рязанская область 19
- Вологодская область 19
- Оренбургская область 19
- Ханты-Мансийский автономный округ 17
- Кабардино-Балкарская Республика 16
- Республика Чувашия 16
- Липецкая область 14
- Тульская область 14
- Новосибирская область 14
- Забайкальский край 14
- Брянская область 13
- Тамбовская область 12
- Республика Хакасия 12
- Омская область 12
- Ивановская область 11
- Удмуртская Республика 11
- Ульяновская область 10
- Тюменская область 10
- Смоленская область 9
- Севастополь 9
- Республика Саха (Якутия) 9
- Тверская область 8
- Мурманская область 8
- Республика Дагестан 8
- Республика Бурятия 8
- Белгородская область 7
- Калужская область 7
- Ярославская область 7
- Ленинградская область 7
- Костромская область 6
- Республика Адыгея 6
- Республика Мордовия 6
- Владимирская область 5
- Курская область 5
- Орловская область 5
- Псковская область 5
- Астраханская область 5
- Приморский край 5
- Республика Татарстан 4
- Кемеровская область 4
- Сахалинская область 4
- Чеченская Республика 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Калининградская область 2
- Республика Ингушетия 2
- Кировская область 2
- Курганская область 2
- Республика Карелия 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Алтай 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 260 335 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 414 человек
- Москва 7204
- Санкт-Петербург 3849
- Московская область 2003
- Республика Саха (Якутия) 1051
- Самарская область 982
- Краснодарский край 893
- Республика Крым 875
- Ульяновская область 735
- Красноярский край 701
- Республика Башкортостан 674
- Пермский край 660
- Ростовская область 609
- Челябинская область 596
- Брянская область 508
- Омская область 505
- Свердловская область 504
- Саратовская область 497
- Ставропольский край 468
- Тверская область 461
- Алтайский край 461
- Липецкая область 448
- Архангельская область 447
- Нижегородская область 422
- Ленинградская область 416
- Калининградская область 402
- Севастополь 402
- Астраханская область 396
- Республика Хакасия 396
- Вологодская область 358
- Хабаровский край 345
- Белгородская область 342
- Волгоградская область 324
- Приморский край 322
- Удмуртская Республика 312
- Иркутская область 307
- Республика Карелия 295
- Оренбургская область 294
- Мурманская область 290
- Кемеровская область 275
- Тульская область 260
- Забайкальский край 244
- Псковская область 224
- Республика Бурятия 224
- Смоленская область 216
- Калужская область 201
- Республика Коми 196
- Пензенская область 196
- Республика Татарстан 192
- Тамбовская область 177
- Воронежская область 176
- Ханты-Мансийский автономный округ 175
- Республика Дагестан 164
- Республика Чувашия 160
- Тюменская область 146
- Ивановская область 145
- Курская область 142
- Кировская область 142
- Орловская область 138
- Костромская область 134
- Новгородская область 134
- Республика Мордовия 122
- Чеченская Республика 121
- Кабардино-Балкарская Республика 102
- Новосибирская область 102
- Ярославская область 97
- Республика Ингушетия 92
- Республика Адыгея 84
- Курганская область 81
- Ямало-Ненецкий автономный округ 81
- Владимирская область 79
- Рязанская область 79
- Сахалинская область 73
- Республика Северная Осетия - Алания 65
- Республика Тыва 56
- Карачаево-Черкесская Республика 52
- Магаданская область 44
- Республика Марий Эл 43
- Еврейская автономная область 43
- Томская область 36
- Республика Калмыкия 34
- Амурская область 34
- Республика Алтай 33
- Камчатский край 23
- Чукотский автономный округ 15
- Ненецкий автономный округ 8
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 919 250.