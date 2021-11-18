За сутки в России подтверждено 37 374 случая COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки было выявлено 37 374 новых пациента с коронавирусом в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,0% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 4062

2 Санкт-Петербург 2645

3 Самарская область 1781

4 Московская область 1407

5 Республика Крым 878

6 Краснодарский край 819

7 Нижегородская область 781

8 Воронежская область 746

9 Свердловская область 739

10 Красноярский край 701

11 Пермский край 697

12 Республика Башкортостан 681

13 Ростовская область 643

14 Саратовская область 635

15 Челябинская область 597

16 Омская область 594

17 Иркутская область 587

18 Смоленская область 580

19 Хабаровский край 556

20 Алтайский край 527

21 Ставропольский край 522

22 Ульяновская область 502

23 Брянская область 470

24 Волгоградская область 465

25 Архангельская область 437

26 Ленинградская область 437

27 Приморский край 412

28 Вологодская область 408

29 Новосибирская область 404

30 Липецкая область 399

31 Пензенская область 397

32 Тверская область 391

33 Оренбургская область 390

34 Кемеровская область 389

35 Калининградская область 386

36 Удмуртская Республика 380

37 Республика Коми 368

38 Забайкальский край 367

39 Белгородская область 349

40 Курская область 348

41 Орловская область 342

42 Севастополь 341

43 Новгородская область 337

44 Тюменская область 335

45 Владимирская область 324

46 Республика Карелия 303

47 Псковская область 287

48 Ярославская область 286

49 Томская область 283

50 Республика Саха (Якутия) 280

51 Республика Татарстан 271

52 Кировская область 267

53 Тульская область 266

54 Мурманская область 260

55 Астраханская область 260

56 Рязанская область 259

57 Ханты-Мансийский автономный округ 251

58 Республика Бурятия 244

59 Амурская область 231

60 Ивановская область 228

61 Курганская область 216

62 Калужская область 211

63 Тамбовская область 211

64 Костромская область 198

65 Республика Хакасия 194

66 Республика Дагестан 185

67 Республика Чувашия 172

68 Республика Мордовия 163

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 143

70 Кабардино-Балкарская Республика 130

71 Республика Марий Эл 129

72 Чеченская Республика 111

73 Республика Северная Осетия-Алания 100

74 Республика Адыгея 95

75 Сахалинская область 93

76 Карачаево-Черкесская Республика 89

77 Республика Ингушетия 86

78 Республика Тыва 68

79 Республика Алтай 48

80 Еврейская автономная область 46

81 Камчатский край 46

82 Магаданская область 36

83 Республика Калмыкия 35

84 Чукотский автономный округ 19

85 Ненецкий автономный округ 18 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 219 912 случаев (+0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия 0,11%

2. Республика Алтай 0,2%

3. Москва, Камчатский край 0,21% За последние сутки подтверждена 1 251 смерть Москва 94

Санкт-Петербург 79

Краснодарский край 65

Московская область 62

Ставропольский край 45

Пермский край 43

Нижегородская область 39

Волгоградская область 36

Свердловская область 35

Ростовская область 34

Республика Башкортостан 33

Иркутская область 32

Челябинская область 30

Алтайский край 30

Красноярский край 30

Воронежская область 28

Саратовская область 26

Самарская область 24

Республика Коми 23

Республика Крым 23

Пензенская область 21

Рязанская область 19

Вологодская область 19

Оренбургская область 19

Ханты-Мансийский автономный округ 17

Кабардино-Балкарская Республика 16

Республика Чувашия 16

Липецкая область 14

Тульская область 14

Новосибирская область 14

Забайкальский край 14

Брянская область 13

Тамбовская область 12

Республика Хакасия 12

Омская область 12

Ивановская область 11

Удмуртская Республика 11

Ульяновская область 10

Тюменская область 10

Смоленская область 9

Севастополь 9

Республика Саха (Якутия) 9

Тверская область 8

Мурманская область 8

Республика Дагестан 8

Республика Бурятия 8

Белгородская область 7

Калужская область 7

Ярославская область 7

Ленинградская область 7

Костромская область 6

Республика Адыгея 6

Республика Мордовия 6

Владимирская область 5

Курская область 5

Орловская область 5

Псковская область 5

Астраханская область 5

Приморский край 5

Республика Татарстан 4

Кемеровская область 4

Сахалинская область 4

Чеченская Республика 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Калининградская область 2

Республика Ингушетия 2

Кировская область 2

Курганская область 2

Республика Карелия 1

Республика Калмыкия 1

Республика Марий Эл 1

Республика Алтай 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 260 335 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 414 человек Москва 7204

Санкт-Петербург 3849

Московская область 2003

Республика Саха (Якутия) 1051

Самарская область 982

Краснодарский край 893

Республика Крым 875

Ульяновская область 735

Красноярский край 701

Республика Башкортостан 674

Пермский край 660

Ростовская область 609

Челябинская область 596

Брянская область 508

Омская область 505

Свердловская область 504

Саратовская область 497

Ставропольский край 468

Тверская область 461

Алтайский край 461

Липецкая область 448

Архангельская область 447

Нижегородская область 422

Ленинградская область 416

Калининградская область 402

Севастополь 402

Астраханская область 396

Республика Хакасия 396

Вологодская область 358

Хабаровский край 345

Белгородская область 342

Волгоградская область 324

Приморский край 322

Удмуртская Республика 312

Иркутская область 307

Республика Карелия 295

Оренбургская область 294

Мурманская область 290

Кемеровская область 275

Тульская область 260

Забайкальский край 244

Псковская область 224

Республика Бурятия 224

Смоленская область 216

Калужская область 201

Республика Коми 196

Пензенская область 196

Республика Татарстан 192

Тамбовская область 177

Воронежская область 176

Ханты-Мансийский автономный округ 175

Республика Дагестан 164

Республика Чувашия 160

Тюменская область 146

Ивановская область 145

Курская область 142

Кировская область 142

Орловская область 138

Костромская область 134

Новгородская область 134

Республика Мордовия 122

Чеченская Республика 121

Кабардино-Балкарская Республика 102

Новосибирская область 102

Ярославская область 97

Республика Ингушетия 92

Республика Адыгея 84

Курганская область 81

Ямало-Ненецкий автономный округ 81

Владимирская область 79

Рязанская область 79

Сахалинская область 73

Республика Северная Осетия - Алания 65

Республика Тыва 56

Карачаево-Черкесская Республика 52

Магаданская область 44

Республика Марий Эл 43

Еврейская автономная область 43

Томская область 36

Республика Калмыкия 34

Амурская область 34

Республика Алтай 33

Камчатский край 23

Чукотский автономный округ 15

Ненецкий автономный округ 8 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 919 250. Анна Попова: Необходимо привить от гриппа всех переболевших коронавирусом