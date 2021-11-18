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18.11.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 37 374 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки было выявлено 37 374 новых пациента с коронавирусом в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,0% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 4062
  • 2 Санкт-Петербург 2645
  • 3 Самарская область 1781
  • 4 Московская область 1407
  • 5 Республика Крым 878
  • 6 Краснодарский край 819
  • 7 Нижегородская область 781
  • 8 Воронежская область 746
  • 9 Свердловская область 739
  • 10 Красноярский край 701
  • 11 Пермский край 697
  • 12 Республика Башкортостан 681
  • 13 Ростовская область 643
  • 14 Саратовская область 635
  • 15 Челябинская область 597
  • 16 Омская область 594
  • 17 Иркутская область 587
  • 18 Смоленская область 580
  • 19 Хабаровский край 556
  • 20 Алтайский край 527
  • 21 Ставропольский край 522
  • 22 Ульяновская область 502
  • 23 Брянская область 470
  • 24 Волгоградская область 465
  • 25 Архангельская область 437
  • 26 Ленинградская область 437
  • 27 Приморский край 412
  • 28 Вологодская область 408
  • 29 Новосибирская область 404
  • 30 Липецкая область 399
  • 31 Пензенская область 397
  • 32 Тверская область 391
  • 33 Оренбургская область 390
  • 34 Кемеровская область 389
  • 35 Калининградская область 386
  • 36 Удмуртская Республика 380
  • 37 Республика Коми 368
  • 38 Забайкальский край 367
  • 39 Белгородская область 349
  • 40 Курская область 348
  • 41 Орловская область 342
  • 42 Севастополь 341
  • 43 Новгородская область 337
  • 44 Тюменская область 335
  • 45 Владимирская область 324
  • 46 Республика Карелия 303
  • 47 Псковская область 287
  • 48 Ярославская область 286
  • 49 Томская область 283
  • 50 Республика Саха (Якутия) 280
  • 51 Республика Татарстан 271
  • 52 Кировская область 267
  • 53 Тульская область 266
  • 54 Мурманская область 260
  • 55 Астраханская область 260
  • 56 Рязанская область 259
  • 57 Ханты-Мансийский автономный округ 251
  • 58 Республика Бурятия 244
  • 59 Амурская область 231
  • 60 Ивановская область 228
  • 61 Курганская область 216
  • 62 Калужская область 211
  • 63 Тамбовская область 211
  • 64 Костромская область 198
  • 65 Республика Хакасия 194
  • 66 Республика Дагестан 185
  • 67 Республика Чувашия 172
  • 68 Республика Мордовия 163
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 143
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 130
  • 71 Республика Марий Эл 129
  • 72 Чеченская Республика 111
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 100
  • 74 Республика Адыгея 95
  • 75 Сахалинская область 93
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 89
  • 77 Республика Ингушетия 86
  • 78 Республика Тыва 68
  • 79 Республика Алтай 48
  • 80 Еврейская автономная область 46
  • 81 Камчатский край 46
  • 82 Магаданская область 36
  • 83 Республика Калмыкия 35
  • 84 Чукотский автономный округ 19
  • 85 Ненецкий автономный округ 18

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 219 912 случаев (+0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия 0,11%
  • 2. Республика Алтай 0,2%
  • 3. Москва, Камчатский край 0,21%
За последние сутки подтверждена 1 251 смерть
  • Москва 94
  • Санкт-Петербург 79
  • Краснодарский край 65
  • Московская область 62
  • Ставропольский край 45
  • Пермский край 43
  • Нижегородская область 39
  • Волгоградская область 36
  • Свердловская область 35
  • Ростовская область 34
  • Республика Башкортостан 33
  • Иркутская область 32
  • Челябинская область 30
  • Алтайский край 30
  • Красноярский край 30
  • Воронежская область 28
  • Саратовская область 26
  • Самарская область 24
  • Республика Коми 23
  • Республика Крым 23
  • Пензенская область 21
  • Рязанская область 19
  • Вологодская область 19
  • Оренбургская область 19
  • Ханты-Мансийский автономный округ 17
  • Кабардино-Балкарская Республика 16
  • Республика Чувашия 16
  • Липецкая область 14
  • Тульская область 14
  • Новосибирская область 14
  • Забайкальский край 14
  • Брянская область 13
  • Тамбовская область 12
  • Республика Хакасия 12
  • Омская область 12
  • Ивановская область 11
  • Удмуртская Республика 11
  • Ульяновская область 10
  • Тюменская область 10
  • Смоленская область 9
  • Севастополь 9
  • Республика Саха (Якутия) 9
  • Тверская область 8
  • Мурманская область 8
  • Республика Дагестан 8
  • Республика Бурятия 8
  • Белгородская область 7
  • Калужская область 7
  • Ярославская область 7
  • Ленинградская область 7
  • Костромская область 6
  • Республика Адыгея 6
  • Республика Мордовия 6
  • Владимирская область 5
  • Курская область 5
  • Орловская область 5
  • Псковская область 5
  • Астраханская область 5
  • Приморский край 5
  • Республика Татарстан 4
  • Кемеровская область 4
  • Сахалинская область 4
  • Чеченская Республика 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Калининградская область 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Кировская область 2
  • Курганская область 2
  • Республика Карелия 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Алтай 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 260 335 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 414 человек
  • Москва 7204
  • Санкт-Петербург 3849
  • Московская область 2003
  • Республика Саха (Якутия) 1051
  • Самарская область 982
  • Краснодарский край 893
  • Республика Крым 875
  • Ульяновская область 735
  • Красноярский край 701
  • Республика Башкортостан 674
  • Пермский край 660
  • Ростовская область 609
  • Челябинская область 596
  • Брянская область 508
  • Омская область 505
  • Свердловская область 504
  • Саратовская область 497
  • Ставропольский край 468
  • Тверская область 461
  • Алтайский край 461
  • Липецкая область 448
  • Архангельская область 447
  • Нижегородская область 422
  • Ленинградская область 416
  • Калининградская область 402
  • Севастополь 402
  • Астраханская область 396
  • Республика Хакасия 396
  • Вологодская область 358
  • Хабаровский край 345
  • Белгородская область 342
  • Волгоградская область 324
  • Приморский край 322
  • Удмуртская Республика 312
  • Иркутская область 307
  • Республика Карелия 295
  • Оренбургская область 294
  • Мурманская область 290
  • Кемеровская область 275
  • Тульская область 260
  • Забайкальский край 244
  • Псковская область 224
  • Республика Бурятия 224
  • Смоленская область 216
  • Калужская область 201
  • Республика Коми 196
  • Пензенская область 196
  • Республика Татарстан 192
  • Тамбовская область 177
  • Воронежская область 176
  • Ханты-Мансийский автономный округ 175
  • Республика Дагестан 164
  • Республика Чувашия 160
  • Тюменская область 146
  • Ивановская область 145
  • Курская область 142
  • Кировская область 142
  • Орловская область 138
  • Костромская область 134
  • Новгородская область 134
  • Республика Мордовия 122
  • Чеченская Республика 121
  • Кабардино-Балкарская Республика 102
  • Новосибирская область 102
  • Ярославская область 97
  • Республика Ингушетия 92
  • Республика Адыгея 84
  • Курганская область 81
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 81
  • Владимирская область 79
  • Рязанская область 79
  • Сахалинская область 73
  • Республика Северная Осетия - Алания 65
  • Республика Тыва 56
  • Карачаево-Черкесская Республика 52
  • Магаданская область 44
  • Республика Марий Эл 43
  • Еврейская автономная область 43
  • Томская область 36
  • Республика Калмыкия 34
  • Амурская область 34
  • Республика Алтай 33
  • Камчатский край 23
  • Чукотский автономный округ 15
  • Ненецкий автономный округ 8

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 919 250.

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