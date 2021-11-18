Задержанному в Москве наркодилеру грозит до 20 лет тюрьмы

Наркодилера задержали в Москве в квартире на Базовской улице.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что задержан 23-летний неработающий житель столицы. У него нашли электронные весы, упаковочный материал, изолента и магниты, а также полимерные пакеты и свертки с неизвестными веществами внутри и таблетки.

Исследованием установлено, что части изъятого содержат в своем составе наркотические средства: свыше 116 граммов кокаина, 13 граммов МДМА и 92 граммов гашиша. Остальные изъятые вещества, общая масса которых более 500 граммов, направлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по незаконному производству, хранению, транспортировке и сбыту наркотиков. Потерять свободу задержанный может на срок до двадцати лет.