Рафик Загрутдинов: Жилой дом до конца года введут для участников программы реновации в поселении Рязановском

До конца года введут жилой дом для участников программы реновации в поселении Рязановском. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Он отметил, что сейчас там уже идут отделочные работы.

"Здание состоит из 4 секций переменной этажности, - рассказал глава департамента. - При внешней отделке здания используется белая, бежевая, а также акцентная бирюзовая плитка. Первый и второй этажи облицованы плиткой серого цвета. На фасадах устанавливаются корзины для кондиционеров".

Всего в доме 236 квартир (1-комнатных квартир: 43, 2-комнатных квартир: 164, 3-комнатных квартир: 29). Две двухкомнатные квартиры оборудуют для маломобильных граждан.

Во дворе разместятся детские и спортивная площадки, а также площадка для отдыха. На придомовой территории высадят деревья, кустарники, цветники и газоны. В стадии проектирования в Новой Москве еще 4 объекта, сказал Загрутдинов. С начала реализации программы в округе введены четыре первых дома, два среди них - с начала этого года. Один из них построили в поселении Мосрентген, а другой в Троицке, мкр. Солнечном.

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации.