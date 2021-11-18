Где берет и на что тратит деньги Фонд будущих поколений Якутии

В ноябре в Якутске начались подготовительные работы по строительству Парка будущих поколений - первого в мире круглогодичного парка на вечной мерзлоте. Финансирует стройку и отвечает за содержательную часть Фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия) (ФБП). Ввод объекта запланирован на 2025 год.

- На территории 2,4 гектара в центре Якутска будет создано универсальное рекреационное пространство, - отметил генеральный директор ФБП Владимир Егоров. - Помимо площадок для занятий спортом, активного отдыха и мероприятий на открытом воздухе здесь появится инновационный образовательный центр, концепцию которого разрабатываем мы. Если у федерального образовательного центра "Сириус" в Сочи три направления: наука, искусство и спорт, то в Парке будущих поколений будет еще одно - креативная индустрия. Здесь детей станут обучать навыкам проектной деятельности и предпринимательства, цифровым технологиям и soft skills - всему тому, что востребовано в XXI веке.

Якутия - единственный дальневосточный регион, где в начале 1990-х был создан Целевой фонд будущих поколений. Республика получила право использовать часть средств от эксплуатации невозобновляемых ресурсов, добываемых на ее территории, на собственные нужды. Фонд стал инструментом для распределения этих денег. Специально созданная экспертная группа проанализировала опыт подобных организаций в России и мировую практику, и было решено направить деньги на благо будущих поколений, а не просто "взять и поделить" между якутянами. Согласно концепции деятельности целевого фонда к 2025 году он должен стать устойчивой опорой для общества, одним из ключевых институтов социального развития республики.

Средства фонду перечисляют промышленные предприятия, работающие на территории региона. Основным партнером была и остается алмазодобывающая компания АЛРОСА - на ее долю приходится 90 процентов финансирования. Только в 2021 году компания направила фонду 850 миллионов рублей.

- Лишь за последние пять лет на средства компании в Якутии построены 13 объектов социального назначения и реализовано более 150 крупных проектов, - говорит заместитель гендиректора АЛРОСА Алексей Дьячковский.

Каждый год при финансовой поддержке ФБП в Якутии сдают новые школы, клубы, спорткомплексы, дворцы культуры, реабилитационные центры - 130 объектов за 28 лет

Прибыль от вложенных основных средств и привлеченные активы ФБП использует для реализации социальных программ в области охраны материнства и детства, здравоохранения, образования, культуры и спорта, а в последнее время еще и экологии - проект "Чистая вода".

Основным направлением деятельности фонда по-прежнему остается сооружение социально значимых объектов. На его средства построено большинство современных зданий Якутска: центр охраны материнства и детства, спорткомплекс "50 лет Победы", самые северные в мире цирк и зоопарк. Каждый год благодаря финансовой поддержке ФБП в районах республики сдают новые школы, кинотеатры, клубы, спорткомплексы, дворцы культуры, реабилитационные центры. Если облечь эти слова в цифры, получится 130 объектов за 28 лет.

- На ближайшие годы мы ставим перед собой задачу построения экосистемы выявления и развития способностей каждого ребенка в республике, - говорит Владимир Егоров. - Развитие технологий увеличивает потребность в людях, которые мыслят и действуют нестандартно, творчески - искусственному интеллекту их не заменить. В 1999 году в республике был организован физико-математический форум "Ленский край" - уникальный образовательный центр по работе с одаренными детьми. Его традиции продолжает Малая академия наук, которая является частью созданного в Якутии Центра по выявлению и развитию одаренных детей по модели образовательного центра "Сириус".

В июле 2018 года Якутск стал столицей олимпиады для детей, интересующихся наукой. На Международные интеллектуальные игры (Yakutia International Science Games) под эгидой ЮНЕСКО съехались более 800 школьников из 17 стран мира и 17 регионов России. Вторая олимпиада пройдет в 2022 году.

- Поддержку играм уже выразили Росмолодежь, РАН, МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, образовательный фонд "Талант и успех", - отметил глава Фонда будущих поколений. - Чтобы охватить все актуальные сферы, мы выбрали направление STЕAM: наука, технологии, инжиниринг, искусство, математика (science, technology, engineering, art, mathematics). Именно вокруг них нужно сегодня объединять молодежь.

Кстати

Лето 2021 года жители Якутии запомнят навсегда. Жара и засуха стали причиной небывалых лесных пожаров - огнем пройдено 8,7 миллиона гектаров. Сильнее всех пострадал Горный район республики - в начале августа в селе Бясь-Кюель сгорел целый микрорайон, больше 30 домов.

Глава республики Айсен Николаев поручил до наступления холодов возвести дома для пострадавших - такой же квадратуры, как были. Заказчиком строительства стал целевой Фонд будущих поколений.

К установке первых свай приступили 20 августа, а 15 октября сдали последние дома. Все они полностью благоустроены, на конструкцию, а также системы отопления и электроснабжения предусмотрены гарантии - три года. Сейчас новоселы обустраиваются, покупают мебель и бытовую технику.